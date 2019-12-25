Bolivya, Meksika büyükelçiliğine sığınan 20 muhalif siyasetçinin peşine düştü
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Bolivya, Meksika büyükelçiliğine sığınan 20 muhalif siyasetçinin peşine düştü

Bolivya, geçici devlet başkanlığına getirilen muhalif Jeanine Anez hükümetinden kaçarak Meksika'nın La Paz Büyükelçiliğine sığınan 20 kişinin kendilerine teslim edilmesini istedi.

25.12.2019 20:40 | Son Güncelleme: 25.12.2019 20:40
Bolivya, Meksika büyükelçiliğine sığınan 20 muhalif siyasetçinin peşine düştü

, geçici devlet başkanlığına getirilen muhalif Jeanine Anez hükümetinden kaçarak 'nın La Paz Büyükelçiliğine sığınan 20 kişinin kendilerine teslim edilmesini istedi.


Bolivya , baskı sonucu istifa eden eski Devlet Başkanı Evo Morales dönemine mensup 20 siyasetçinin iadesi için Meksika makamlarına iş birliği çağrısında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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