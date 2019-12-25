Bolivya, Meksika büyükelçiliğine sığınan 20 muhalif siyasetçinin peşine düştü
Bolivya, geçici devlet başkanlığına getirilen muhalif Jeanine Anez hükümetinden kaçarak Meksika'nın La Paz Büyükelçiliğine sığınan 20 kişinin kendilerine teslim edilmesini istedi.
Bolivya, geçici devlet başkanlığına getirilen muhalif Jeanine Anez hükümetinden kaçarak Meksika'nın La Paz Büyükelçiliğine sığınan 20 kişinin kendilerine teslim edilmesini istedi.
Bolivya Emniyet Müdürlüğü, baskı sonucu istifa eden eski Devlet Başkanı Evo Morales dönemine mensup 20 siyasetçinin iadesi için Meksika makamlarına iş birliği çağrısında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle