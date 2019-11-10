Bolivya'da seçimler yenileniyor; muhalefet Morales'in istifasını istiyor

10.11.2019 21:16 | Son Güncelleme: 10.11.2019 21:31

Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales, Amerikan Devletleri Örgütü'nün (OAS) çağrısı üzerine başkanlık seçimlerinin yenilenmesini kabul etti. Ancak başkanın bu kararını yeterli bulmayan muhalefet, Morales'in istifa ederek yenilenen seçimlerden adaylığını çekmesini istiyor.



Bolivya'da halk, Morales'in birinci çıktığı 20 Ekim seçimlerinde hile ve usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla günlerdir sokak eylemlerine devam ediyor. Euronews.com'da Görüntüle