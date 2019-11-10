Bolivya'da seçimler yenileniyor; muhalefet Morales'in istifasını istiyor

Bolivya'da seçimler yenileniyor; muhalefet Morales'in istifasını istiyor

Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales, Amerikan Devletleri Örgütü'nün (OAS) çağrısı üzerine başkanlık seçimlerinin yenilenmesine onay verdi. Ancak başkanın bu kararını yeterli bulmayan muhalefet, Morales'in istifa ederek yenilenen seçimlerden adaylığını çekmesini istiyor.

10.11.2019 21:16 | Son Güncelleme: 10.11.2019 21:31
Bolivya'da seçimler yenileniyor; muhalefet Morales'in istifasını istiyor

'da Devlet Başkanı , Amerikan Devletleri Örgütü'nün (OAS) çağrısı üzerine başkanlık seçimlerinin yenilenmesini kabul etti. Ancak başkanın bu kararını yeterli bulmayan muhalefet, Morales'in istifa ederek yenilenen seçimlerden adaylığını çekmesini istiyor.


Bolivya'da halk, Morales'in birinci çıktığı 20 Ekim seçimlerinde hile ve usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla günlerdir sokak eylemlerine devam ediyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et