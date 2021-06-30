Bölgesel Kalkınmayı Sağlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bölgesel Kalkınmayı Sağlayacak

Bölgesel Kalkınmayı Sağlayacak
Bültenler - Haberler | Güncel

'TRC3 İnanç ve Kültür Turizmi Rotası ve Markalaşma Fizibilitesi Projesi'nin açılış toplantıları ve çalıştayları 22-25 Haziran 2021 tarihleri arasında çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi.

TRC3 Bölgesi Turizm Rotaları Çalıştayı Düzenlendi

Dicle Kalkınma Ajansı ve Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi işbirliği ve Şanlıurfa Rehberler Odasının iştiraki ile hayata geçirilen TRC3 Bölgesinin inanç ve kültür turizmi potansiyelinin etkin bir şekilde kullanılmasının amaçlandığı 'TRC3 İnanç ve Kültür Turizmi Rotası ve Markalaşma Fizibilitesi Projesi'nin açılış toplantıları ve çalıştayları 22-25 Haziran 2021 tarihleri arasında çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi.

TRC3 Bölgesinde sürdürülebilir bir inanç ve kültür turizmi gelişimi için MAÜ olarak, akademik birikim ve tecrübelerini ortaya koyamaya kararlı olduklarını ifade Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Serhat Harman,

"Üniversitemiz ile Turizm Fakültemizin, TRC3 Bölgesinde turizm alanında liderlik rolünü üstlenerek bölge turizmine profesyonel bir yön verecek olan ve yeni inanç-kültür turizmi rotalarının ortaya konulmasının amaçlandığı 'TRC3 Bölgesi İnanç ve Kültür Turizmi Rotası' çalıştayında; tarihsel ve kültürel çeşitlilikler açısından son derece zengin olan TRC3 bölgesinin, markalaşma stratejileri ve etkilerini ele aldık." dedi.

Çalıştaya; TRC3 bölgesi içerisinde yer alan Mardin, Şırnak, Siirt ve Batman illerinin protokolleri ve TRC3 Bölgesi turizm paydaşları, mülki idari amirleri ve turizm profesyonelleri ve turist rehberleri odasının katıldığını belirten Harman,açılış toplantılarının her birinin ayrı günlerde olmak üzere 100'ün üzerinde katılımcı ile tamamlandığını ifade ederek, paydaşların katılımı ile gerçekleşen çalıştayların TRC3 Bölgesi inanç ve kültür turizmine önemli katkılar sağlanacağı konusunda fikir birliğinin oluştuğunu aktardı.

Harman,çalıştaylar sonunda şekillenecek rotalar kapsamında turist rehberlerinin ve tur operatörlerinin katılacağı bir teknik gezinin de yapılacağını ve proje sonunda internet sayfasından TRC3 inanç ve kültür rotalarının tüm Türkiye ve Dünya ile paylaşılacağının da müjdesini verdi.

Kaynak: Bültenler

Son dakika haber! Kartal'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
Son dakika haber! Kartal'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
LGS birincileri başarılarının sırrını verdi: Koronavirüsü avantaja çevirdim
LGS birincileri başarılarının sırrını verdi: Koronavirüsü avantaja çevirdim
Türkiye, Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesini istedi
Türkiye, Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesini istedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Şahin Ece Çeşmioğlu Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Burak Elmas Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bölgesel Kalkınmayı Sağlayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 14:43:03. #1.15#

title