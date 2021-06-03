Bölgenin su deposu Işıklı Gölü'nde su seviyesi yüzde 50 azaldı

Bölgenin su deposu Işıklı Gölü'nde su seviyesi yüzde 50 azaldı Denizli'nin Çivril ilçesi sınırları içinde bulunan 3 bin 500 hektarlık alana sahip bölgenin su deposu ışıklı Gölü' de yaşanan kuraklıktan etkilendi.

Bölgenin su deposu Işıklı Gölü'nde su seviyesi yüzde 50 azaldı

DENİZLİ - Denizli'nin Çivril ilçesi sınırları içinde bulunan 3 bin 500 hektarlık alana sahip bölgenin su deposu ışıklı Gölü' de yaşanan kuraklıktan etkilendi. Henüz sulama sezonu için kapaklarının açılmadığı gölde su seviyesi yüzde 50'ler seviyesine düştü. Suyun çekildiği göl çevresindeki alanların vatandaşlar piknik alanı olarak kullanmaya başladı.

Denizli'nin Çivril ilçesi sınırları içinde bulunan tarımsal sulamada kullanılan Büyük Menderes Nehri, Karanlık Dere ve Kufi Çayı ile beslenen tatlı su gölü Işıklı Baraj Gölü yaşanan kuraklıktan etkilendi. Bahar yağmurların yağmaması ve mevsim normallerinin üzerinde seyir eden hava sıcaklığına bağlı olarak meydana gelen buharlaşma nedeniyle Işıklı Gölü'nde su seviyesi yüzde 50 oranında azaldı.

Işıklı Gölü etrafında bulunan balıkçı mahallesi Beydilli Mahalle Muhtarı Atilla Savran, "Kuraklıktan etkilendik, en çok etkilenen alanlardan birisi de burası. Ben 43 yaşındayım. Su seviyesinin azaldığını gördük ama daha öncesinde çekilen su yerini dolduruyordu. Bu yıl çekilen su yerini almadı. Yaklaşık üç aydır bu bölge yağış almıyor. Işıklı gölünde su seviyesi baya azaldı. Yüzde 50 seviyesine düştü. Bu Mayıs ayının en dolu olduğu zaman olması lazım. Sıkıntı büyük. Bu dönemde yüzde 90 oranında su olması lazımdı. Ama son yıllarda yüzde 65 doluluk oranın altına düşmüyordu. Bazı yıllarda kış sezonunda su doluluk oranının yüksek olmasından dolayı kapakları açmak zorunda kalıyorlardı. Son yıllarda yağış olmayınca Işıklı Gölü tehlikeye girdi. Daha önce su söğüt köklerine kadar geliyordu. Şu an ise insanlar orada piknik yapıyor, su yok. Gölün önemi bizim için çok büyük. Sadece sulama değil, balıkçılık, ıstakoz, turizm olarak da çevredekilerin geçim kaynağı idi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Durna