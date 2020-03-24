Bölge Trafiğin Hakan Abisi emekli oldu
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Hakan Demir, Oltu, Güncel

Bölge Trafiğin Hakan Abisi emekli oldu

Oltu Bölge Trafik İstasyon Amirliğinin sevilen personellerinden polis memuru Hakan Demir emekli oldu.

24.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:45
Bölge Trafiğin Hakan Abisi emekli oldu

Oltu Bölge Trafik İstasyon Amirliğinin sevilen personellerinden polis memuru Hakan Demir emekli oldu.

30 yıllık polis memuru Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde görev alan son 17 yılını ise trafik polisi olarak tamamlayan Oltu Trafik istasyon amirliğinin Hakan abisi emekli dilekçesini vererek emekli oldu.

Hakan Demir, "Şimdiye kadar, 30 yılı aşkın görevim içerisinde ve öncesindeki tanıdığım tüm İnsanlara; Biliyorum bir veda her zaman hüzün doludur. Yıllar su gibi akıp gidiyor. İnsan hayatı acısıyla tatlısıyla göz açıp kapayıncaya kadar geçip gidiyor. Artık aranızdan ayrılıyorum tabii resmi görev gereği. İnanıyorum ki başı dik, alnı açık, vicdanı hür bir şekilde daima insani meziyetleri ön planda tutarak, Anayasa ve Kanunların verdiği görevi yerine getirme gayreti içinde olmaya çalışarak, görevim esnasında hiç bir zaman kimsenin dini, dili, mezhebi bağlı bulunduğu etnik kökenine ve siyasi düşüncesine saygısızlık etmemeyi ve gittiğim her görev yerinde kendimi oralı gibi sayarak ülkemizin de bir zenginliği olarak gelenek ve göreneklerine saygı duymayı şiar edindim ve çocuklarıma da aynı telkinde bulundum. Mensubu olmakla şeref duyduğum Türk Polis Teşkilatının bir ferdi olarak kalacağım. Hiç arzu etmeme rağmen görev esnasında bazı arkadaşları ve vatandaşları rencide etmiş, kalbini kırmış veya üzmüş olabilirim. Bu ve benzeri hasletler yaşam felsefem değil. Bu vesile ile bilerek veya bilmeyerek kalbini kırdığım her kim varsa özür diliyor varsa hakkımı helal ediyorum. Benim değil herkesin üzerimde hakkı olduğunu düşünüyorum. Görevim boyunca tanıyıp rahmetli olmuş tüm arkadaşlara rahmet diliyor, gazi olanlara saygı duyuyor, henüz çalışan tüm meslektaşlarıma Allah'tan kazasız belasız çalışmalar diliyorum. Mensubu bir ferdi olmakla gurur duyduğum ülkeme, teşkilatıma, sülaleme ve aileme yakışır bir şekilde görev yaptığımı düşünerek kazasız, belasız bir şekilde çalışarak yüzümün akı ile emekli olmayı nasip eden Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bu duygular içinde herkese en derin saygı ve selamlarımı sunarım" diye konuştu.

Mesai arkadaşları Hakan Demir tanıdıkları için ve onun gibi bir polis memuru ile çalıştıkları için bir şeref duygusuna hayız olduklarını belirttiler. Oltu Bölge Trafik İstasyon Amiri Komiser Yardımcısı Burak Yıldırım, Hakan Demir'in yapmış olduğu başarılı çalışmalar nedeni ile bir plaket taktim etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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