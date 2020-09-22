Arnavutköy'de çıkan kavga boks ringini aratmadı
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Arnavutköy'de çıkan kavga boks ringini aratmadı

Arnavutköy'de iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Boks ringini aratmayan kavgada bir kişi yediği yumruk darbeleriyle trafikte bekleyen arabaların altına düşerken, o anlar kameraya yansıdı.

22.09.2020 09:28 | Son Güncelleme: 22.09.2020 10:42

İstanbul Arnavutköy Fatih Caddesinde karşılaşan yaklaşık 10 kişilik iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile iki grup birbirine girdi. Taraflar arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuşurken görüntüler boks ringini aratmadı, o anlar bir vatandaş tarafından kameraya çekildi.

YEDİĞİ YUMRUK İLE TRAFİKTEKİ ARABINI ALTINDA KALDI

Arnavutköy Fatih Caddesinde karşılaşan yaklaşık 10 kişilik iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine çevrede buldukları sopa ve bıçakla saldırdı. Cadde ortasındaki kavgaya vatandaşlar müdahale etmek istese de başarılı olamadı. Kavga sırasında bir kişi yediği yumruk ve tekme darbeleri sonrasında kendini toparlamakta güçlük çeken bir kişi, trafikte bekleyen araçların altına düştü. Taraflar ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonrasında ayrıldı. Yaşanan kavga anı ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de çıkan kavga boks ringini aratmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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