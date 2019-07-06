"Boks maçı gibi" güreş

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Sarayiçi Er Meydanı'nda devam ediyor.

Güreşler oldukça sert geçiyor. Birbirlerini yaralayacak kadar sert el enseler çeken pehlivanların centilmenlik dışı hareketlerini hakemler uyarıyor.

Bu güreşlerin birisi de Deste Büyük boyda güreşen Antalyalı Ramazan Alkan ile Samsunlu Nadir Evren'in güreşi oldu.

Nadir Evren vücudundaki çizikleri ve gözündeki şişliği göstererek rakibini kule hakimine şikayet etti. İhtarlarla devam eden güreşi Ramazan Alkan kazandı. Ramazan Alkan'ın da soyunma odasına giderken burnunun kanaması güreşin ne denli sert geçtiğini gösterdi.

Kaynak: AA