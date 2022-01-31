Bohem giyim tarzı nedir sorusu merak ediliyor. Genellikle benzer düşünen insanlarla ve birkaç kalıcı bağla, alışılmamış bir yaşam tarzının pratiği olarak da tanımlanan Bohem hakkında Bohem ne demek? Bohem giyim tarzı nedir? Bohem TDK anlamı nedir? Bohem yaşam nedir? soruları araştırılmakta. İşte detaylar haberimizde...

BOHEM NE DEMEK?

Genellikle benzer düşünen insanlarla ve birkaç kalıcı bağla, alışılmamış bir yaşam tarzının pratiğidir. Müzikal, sanatsal, edebi veya manevi arayışları içerir. Bu bağlamda bohemler gezgin, maceraperest veya serseri olabilirler.

Diğer bir ifadeyle bohem, Çingenelerin göçebe ve başıboş yaşamlarına benzer biçimde günü gününe, tasasız, derbeder bir yaşayışı olan (kimse, genellikle sanat ve yazın çevresinden kimse ya da topluluk).

Kelimenin İngilizce dilindeki bu kullanımı, 19. yüzyılın ortalarında Fransızca'dan ithal edildi ve büyük Avrupa şehirlerindeki sanatçıların, yazarların, gazetecilerin, müzisyenlerin ve aktörlerin geleneksel olmayan yaşam tarzlarını tanımlamak için kullanıldı.

Bohemyalılar, genellikle özgür aşk, tutumluluk ve bazı durumlarda basit yaşam , vantilasyon veya gönüllü yoksulluk yoluyla ifade edilen alışılmışın dışında veya düzen karşıtı siyasi veya sosyal bakış açılarıyla ilişkilendirildi.

BOHEM TDK ANLAMI NEDİR?

Yarınını düşünmeden günü gününe tasasız, derbeder bir yaşayışı olan (kimse veya topluluk).

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