Boğulmakta olan genci son anda kurtardılar...O anlar kamerada
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Boğulmakta olan genci son anda kurtardılar...O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Boğulmakta olan genci son anda kurtardılar.

Boğulmakta olan genci son anda kurtardılar...O anlar kamerada

Tarabya sahilinde boğulmakta olan genci vatandaşlar kurtardı

İSTANBUL - Tarabya sahilinde yüzerken bir anda boğulma tehlikesi yaşayan genci vatandaşlar son anda kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün öğlen saatlerinde Tarabya Sahili'nde meydana geldi. Sıcak havalardan bunalan ve kimliği belirlenemeyen genç serinlemek için Tarabya Sahili'nde denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra boğulma tehlikesi geçirmeye başlayan genç çırpınmaya başladı. Yüzen gencin çırpındığını gören sahildeki vatandaşlar hemen denize atlayıp genci boğulmaktan son anda kurtardı. O anlar bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde sahildeki vatandaşların el birliğiyle boğulan genci denizden çıkarıp ve ilk müdahaleyi yaparak kendine getirmeye çalıştılar.

Boğulmakta olan genci son anda kurtardılar...O anlar kamerada
Boğulmakta olan genci son anda kurtardılar...O anlar kamerada
Boğulmakta olan genci son anda kurtardılar...O anlar kamerada
Boğulmakta olan genci son anda kurtardılar...O anlar kamerada
Boğulmakta olan genci son anda kurtardılar...O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Veysel Ensar Gökcegözog

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