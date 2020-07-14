Boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtardı, kendisi hayatını kaybetti
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Boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtardı, kendisi hayatını kaybetti

Boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtardı, kendisi hayatını kaybetti Gençten geriye daha önce çayda yüzdüğü görüntüler kaldı Antalya'nın Serik ilçesinde serinlemek için girdikleri çayda boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtaran Suriye uyruklu gencin kendisi boğuldu Antalya'nın...

14.07.2020 12:42 | Son Güncelleme: 14.07.2020 12:48

Boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtardı, kendisi hayatını kaybetti

Gençten geriye daha önce çayda yüzdüğü görüntüler kaldı

Antalya'nın Serik ilçesinde serinlemek için girdikleri çayda boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtaran Suriye uyruklu gencin kendisi boğuldu

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde girdikleri Köprüçay'da boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtaran Suriye uyruklu gencin kendisi boğularak hayatını kaybetti. Gençten geriye daha önce çayda yüzdüğü görüntüler kaldı.

Ülkesindeki iç savaştan kaçan 21 yaşındaki Suriye uyruklu Ömer Elubeyd, 8 ay önce, ilk olarak Adana'ya daha sonra Antalya'nın Manavgat ilçesine yakınlarının yanına çalışmak geldi. Sera işi ile uğraşan evli ve 1 çocuk babası Ömer Elubeyd, iki arkadaşıyla serinlemek için Köprüçay'a gitti. 3 arkadaş çay kenarında sohbet ettikten bir süre sonra suya girdi. Elubeyd, boğulma tehlikesi geçiren bir arkadaşına yardım için suya atladı. Arkadaşını kurtarmayı başaran Elubeyd, biranda gözlerden kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle bölgeye, jandarma su altı arama ekipleri ve İnsani Yardım Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren arama sonucu Elubeyd'in cansız bedeni yüzdüğü yere yakın bir noktada bulundu. Suriyeli gencin cenazesi önce Serik Devlet Hastanesi'ne oradan, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Elubeyd'in cenazesi yakınları tarafından toprağa verilmek üzere Manavgat ilçesine götürüldü.

"Arkadaşlarını kurtardı, kendi boğuldu"

Kuzeninin cenazesini teslim alan Mehmet Ahmet, kuzeninin 2 arkadaşıyla saat 16.00 sırasında bölgeye yüzmeye gittiğini söyledi.

Kuzeninin yüzme bilmeyen arkadaşlarını kurtarmak için boğulduğunu ifade eden Ahmet, " Ama kendini kurtaramamış. Arkadaşlarını kurtardı. Beni de çekin boğuluyorum' demiş ama olmamış."dedi.

Öte yandan geriye Elubeyd'in çayda yüzdüğü görüntüler kaldı.

Boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtardı, kendisi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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