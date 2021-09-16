Boğulma olayına giden itfaiye erlerinin zamanla yarışı kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boğulma olayına giden itfaiye erlerinin zamanla yarışı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Boğulma olayına giden itfaiye erlerinin zamanla yarışı kamerada Karaman'da boğulma olayına giden itfaiye ekibinin zamanla yarışı kameraya an be an yansıdı.

Boğulma olayına giden itfaiye erlerinin zamanla yarışı kamerada

KARAMAN - Karaman'da boğulma olayına giden itfaiye ekibinin zamanla yarışı kameraya an be an yansıdı. İhbarın gelmesiyle birlikte vakit kaybetmeden hemen yola çıkan itfaiye ekibinin suya girmek için araç içerisinde hazırlık yapması ise dikkatlerden kaçmadı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 16.00 sıralarında Çeltek Mahallesi Türk Dünyası Kültür Parkı yanında bulunan sulama kanalında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 9 yaşındaki Omid Tajık, serinlemek için girdiği 2 metre derinliğindeki sulama kanalında biranda gözden kayboldu. Çocuğun suda kaybolduğunu görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekibi de yola çıktı. Yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki olay yerine hemen ulaşmak için adeta zamanla yarışan itfaiye erlerinin suya girmek için seyir halindeki araçta hazırlık yapması kameraya yansıdı. Kameranın çektiği görüntülerde suya girecek olan itfaiye erlerinin hazırlık yaptığı bir diğerininse hazırlanan arkadaşına yardım ettiği görüldü. Sulama kanalına varan itfaiye ekibi, araç içerisinde kanal boyunu kontrol etmeye başladı. Bir süre sonra ekip, suda boğulan çocuğu gördü. Aracın durmasıyla birlikte araç içerisinde hazırlanan itfaiye eri hemen suya atlayarak çocuğu kenarı getirdi. Diğer itfaiye erlerinin yardımıyla da çocuk kanaldan çıkarıldı. İtfaiye erleri daha sonra boğulan çocuğu hayata döndürebilmek için kalp masajı ve suni teneffüs yapmaya başladı. Bir süre devam eden müdahaleye olay yerine ulaşan trafik polisi de katıldı. Çocuk daha sonra gelen sağlık ekibince ambulansa alınarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastanede de devam eden müdahaleler sonuçsuz kalınca 9 yaşındaki Omid Tajık kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İtfaiye erlerinin çocuğu kurtarabilmek için verdikleri mücadele araçlarındaki kameraya an ve an yansıdı.

(ARD-MD-AH-

Boğulma olayına giden itfaiye erlerinin zamanla yarışı kamerada

Boğulma olayına giden itfaiye erlerinin zamanla yarışı kamerada

Boğulma olayına giden itfaiye erlerinin zamanla yarışı kamerada

Boğulma olayına giden itfaiye erlerinin zamanla yarışı kamerada
İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Dağlı - Son Dakika Haberleri
Ölümüne yol kavgası

Ölümüne yol kavgası

 Kazada yaralanan otobüs sürücüsü 'Benim çalışmam lazım' diyerek ambulanstan inmek istedi

Kazada yaralanan otobüs sürücüsü "Benim çalışmam lazım" diyerek ambulanstan inmek istedi

 Tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen genç, uçurumdan yuvarlandı

Tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen genç, uçurumdan yuvarlandı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Mustafa Demir Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Cansu Dere Müge Anlı
Spor Kerem Aktürkoğlu Sergen Yalçın Cristiano Okan Buruk
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Boğulma olayına giden itfaiye erlerinin zamanla yarışı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 10:57:54. #1.11#