Bogota Belediye Başkanı Lopez: "Önümüzdeki perşembe katı karantina önlemlerini kaldıracağız" -...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez'in açıklamaları BOGOTA - Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlediği basın toplantısında önümüzdeki perşembe itibariyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan katı karantina...
25.08.2020 09:54 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:00
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez'in açıklamaları BOGOTA - Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlediği basın toplantısında önümüzdeki perşembe itibariyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan katı karantina önlemlerinin kaldırılacağını duyurdu.
Kaynak: AA