Boğazlıyan BİLSEM'de yüz siperliği üretiliyor Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) çalışanları sağlıkçılar için siperlik üretiyor.

Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) çalışanları sağlıkçılar için siperlik üretiyor.

Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Boğazlıyan BİLSEM bünyesinde fedakarca görevini yapan sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla yüz siperliği üretildiğini belirtti.

Üretilen yüz siperliğinin Boğazlıyan Devlet Hastanesi, sağlık ocakları ve Yenifakılı Sağlık Müdürlüğü personellerine teslim edildiğini ifade eden Şimşek, "Bir siperlik ortalama 1 saat 20 dakika üretiliyor. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarımızın her zaman yanlarındayız." dedi.

Kaynak: AA