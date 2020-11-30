Boğazına başörtüsü dolanan Furkan Efe bebek yaşamını yitirdi
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Boğazına başörtüsü dolanan Furkan Efe bebek yaşamını yitirdi

30.11.2020 22:42 | Son Güncelleme: 30.11.2020 23:00
Boğazına başörtüsü dolanan Furkan Efe bebek yaşamını yitirdi

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, ailesinin uyurken beşikte bıraktığı 1 yaşındaki Furkan Efe Gök, beşikten inmeye çalışırken boğazına dolanan başörtüsü nedeniyle boğuldu.

Şarkikaraağaç'ta meydana gelen olayda, ailesi beşikte uyuyan Furkan Efe Gök'ü bırakıp, bahçeye çıktı. Bir süre sonra eve dönen aile, bebeğin hareketsiz halde yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Furkan Efe Gök'ü hastaneye kaldırdı. Furkan Efe bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

BEŞİKTEN İNMEYE ÇALIŞIRKEN BAŞÖRTÜSÜ BOĞAZINA DOLANDI

Yapılan incelemede Furkan Efe bebeğin beşikten inmeye çalışırken, boğazına dolanan başörtü nedeniyle boğulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ÇEVİKBAŞ

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