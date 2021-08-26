Boğaziçili öğrenciler, "Nasılsınız?" diyen yeni rektör Naci İnci'ye demediğini bırakmadı
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Boğaziçili öğrenciler, "Nasılsınız?" diyen yeni rektör Naci İnci'ye demediğini bırakmadı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Prof. Dr. Naci İnci'nin Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olarak atanmasının yankıları sürüyor. Son olarak öğrencilere hal hatır soran İnci, aldığı cevap karşısında pek de hoşnut olmadı. Öğrenciler bu soruya "İyi değiliz. Nasıl iyi olabiliriz sizce? Hala el sallayabiliyorsunuz. Kime selam veriyorsunuz?" sözleriyle karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Melih Bulu'yu görevden almasının ardından vekil rektör olarak görevlendirdiği Prof. Dr. Naci İnci'yi Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olarak atadı. Resmi olarak görevine başlayan Naci İnci, dün makamından ayrılarak aracına yöneldiği sırada karşılaştığı öğrencilere nezaketen "Nasılsınız?" diye sordu.

"KİME SELAM VERİYORSUNUZ?"

Öğrenciler bu soruya "İyi değiliz. Nasıl iyi olabiliriz sizce? Hala el sallayabiliyorsunuz. Kime selam veriyorsunuz? Hala yüzümüze bakabiliyorsunuz . Utanmadan 'nasılsınız' diye sorabiliyorsunuz!" ifadeleriyle karşılık verdi.

Naci İnci de bir şey demeden aracına binerek üniversiteden ayrıldı.

Boğaziçili öğrenciler, 'Nasılsınız?' diyen yeni rektör Naci İnci'ye demediğini bırakmadı
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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