Boğaziçili öğrenciler, "Nasılsınız?" diyen yeni rektör Naci İnci'ye demediğini bırakmadı

Prof. Dr. Naci İnci'nin Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olarak atanmasının yankıları sürüyor. Son olarak öğrencilere hal hatır soran İnci, aldığı cevap karşısında pek de hoşnut olmadı. Öğrenciler bu soruya "İyi değiliz. Nasıl iyi olabiliriz sizce? Hala el sallayabiliyorsunuz. Kime selam veriyorsunuz?" sözleriyle karşılık verdi.