Boğaziçi Üniversitesindeki Olaylar

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, üniversitelerde barışçıl bir ortamın hüküm sürmesinden yana olduklarını belirterek, "Ancak AKP üniversitelerdeki baskıcı uygulamalarıyla barışı ve özgürlüğü yok etmektedir." iddiasında bulundu.

Tüm, partisinin İstanbul milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Ali Şeker, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Muğla Milletvekili Nurettin Demir ve Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak ile Boğaziçi Üniversitesinde Afrin etkinliği sırasında çıkan olaylar sonrası tutuklanan bazı öğrencilerin aileleriyle basın toplantısı düzenledi.

İfade özgürlüğü ve eğitim hakkı hiçe sayılan öğrencilerin "terörist" ve "vatan haini" gibi ifadelerle hedef gösterildiğini ileri süren Tüm, tutuklama kararlarını doğru bulmadıklarını söyledi. Tüm, "Biz CHP olarak üniversitelerde barışçıl bir ortamın hüküm sürmesinden yanayız. Ancak AKP, üniversitelerdeki baskıcı uygulamalarıyla barışı ve özgürlüğü yok etmektedir." diye konuştu.

Olaylarda fiziki şiddetin yaşanmadığını iddia eden Tüm, tutuklu öğrencilerin anayasaya dayanan eğitim haklarının savunulmasını, bir an önce serbest bırakılmalarını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Tanrıkulu da barışçıl protesto hakkını kullanan öğrencilerin hedef gösterildiğini, bunun hukuk devletinde kabul edilemez olduğunu söyledi.

Bursa Milletvekili Sarıbal, AK Parti'nin hayatın her alanında kontrolü kendi eline almak istediğini, üniversitelere yönelik baskıcı yaklaşımların da bunun bir ürünü olduğunu savundu.

Muğla Milletvekili Demir ise iktidarın farklı görüşlere tahammül edemediğini, bunun Türkiye'ye yakışmayan bir yaklaşım olduğunu ileri sürdü.

Aileler de tutuklu çocuklarının serbest bırakılmasını talep etti.

Tutuklu gençlerden Yusuf Noyan Öztürk'ün annesi Belgin Öztürk konuşması sırasında fenalaştı. Milletvekillerinin yardımıyla bina içine alınan Öztürk, burada bir süre dinlendi.