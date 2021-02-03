Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu: İstifayı düşünmüyorum, bu kriz 6 ay içinde biter

Melih Bulu'nun 2 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne getirilmesi öğrenciler tarafından kabul görmedi.

REKTÖRLÜĞÜ PROTESTO EDİLİYOR

O günden beri üniversite içerisinde başlayan olaylar ise başta Kadıköy ve Beşiktaş olmak üzere sokaklara da sıçradı. Onlarca kişi gözaltına alındı, bir kısmı ise serbest bırakıldı.

"İSTİFA ETMEYİ ASLA DÜŞÜNMÜYORUM"

Olayların odağındaki isim Melih Bulu ise konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'ya açıklamalarda bulunan Bulu, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Asla istifayı düşünmüyorum. Başta bu krizin 6 ay içinde biteceğini öngörmüştüm, öyle de olacak" yanıtını verdi.

"REKTÖRLÜK BİNASININ KAPILARINI BİLE TUTTULAR"

Bulu sözlerine şu ifadelerle devam etti: "İlk gün ne diyorsam aynısını demeye devam ediyorum Nagehan Hanım. Bakın dün daha önce olmayan bir şey oldu, rektörlük binasının tüm kapılarını tuttular. Benim dışarı çıkmamı engellemeye çalıştılar. Çocuklarla görüşmeyi denedim, onlara aranızdan bir ekip seçin, gelin konuşalım, dedim, kabul etmediler, benim onların yanına gitmemi istediler. Ancak çok kalabalıktı, bunu emniyet ve benim koruma polisim güvenlik açısından riskli buldu, sizi koruyamayız dediler. Sonuçta abluka bitmedi. Defalarca çağrı yapmamıza rağmen bitmedi. Ben eve gidemediğim için polisin müdahalesi şart oldu."

MANSUR YAVAŞ İSTİFAYA DAVET ETTİ

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir mektup yayınlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bir mektup paylaşarak rektör Bulu'yu istifaya davet etti. Yavaş yaptığı paylaşımda, "Sn. Prof. Dr. Melih Bulu'ya açık mektubumdur. Sizi gerek üniversitede huzuru sağlamak gerekse ülkemizde kutuplaşmayı önlemek adına, makamınızdan istifaya davet ediyorum. Kendinizi ve ülkemizi bu milli görevden mahrum etmeyin ve gecikmeden gereğini yapın. Böylece fedakarlıkla tarih yazmış, yeni bir krizin eşiğindeki ülkemize nefes aldırmış olun" dedi.