Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar; şüpheliler serbest bırakıldı

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde çıkan olaylarla ilgili bugün adliyeye sevk edilen 24 şüpheli, 23'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde çıkan olaylarla ilgili bugün adliyeye sevk edilen 24 şüpheli, 23'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin 5 Ocak'ta gözaltına alınan 24 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca sorgulanan şüphelilerden birinin serbest bırakılmasına karar verildi. Savcılık, "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" suçlarından A.A. (24) ve H.R.Ş.'nin (21) tutuklanması ve 21 şüphelinin ise ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk etti.

SAVCILIĞIN TUTUKLAMAYA SEVK YAZISI

Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, 4 Ocak günü Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs ana kapıda sosyal medya üzerinden çeşitli gruplar vasıtasıyla basın açıklaması ve protesto gösterisi yapılacağı bilgileri üzerine emniyet görevlilerince gerekli tedbirlerin alındığı, saat 16.00 sıralarında yaklaşık bin kişilik grubun içeriye girmek için kapıyı zorladığı, bu kişilerin polisin 'dağılın' uyarısına uymadıkları ve tedbir alan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı personelin üzerine doğru yürüyüşe geçtikleri anlatıldı. Polisin ikazlarını dinlemeyen kişilerin, tekme atarak mukavemette bulundukları, şüpheli A.A.'nın gruba liderlik ettiği ve eylemcileri yönlendirdiği, şüpheli H.R.Ş.'nin ise emniyet görevlilerine tekme, tokat atarak mukavemette bulunduğu belirtilerek tutuklanmaları talep edildi.

MAHKEME TOPLAM 23 ŞÜPHELİYİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKTI

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen toplam 23 şüpheli, sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı