Boğaziçi Üniversitesi'nde hukuk fakültesi ve iletişim fakültesi kuruldu

Rektör atamasıyla ilgili çıkan tartışmaların odağındaki Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı kararıyla iki yeni fakülte kuruldu. Üniversite bünyesinde bulunan eğitim, fen-edebiyat, iktisadi ve idari bilimler ile mühendislik fakültelerine, hukuk ve iletişim fakültesi de eklendi.

Cumhurbaşkanı kararıyla 20 üniversitede 26 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Boğaziçi Üniversitesi'ne de iki yeni fakülte kuruldu.

İKİ FAKÜLTE, ÜNİVERSİTENİN BÜNYESİNE KATILDI

Türkiye'nin güzide üniversiteleri arasında yer alan Boğaziçi Üniversitesi'nde halihazırda eğitim, fen-edebiyat, iktisadi ve idari bilimler ile mühendislikfakülteleri bulunuyor. Yeni kararla birlikte üniversite bünyesine hukuk ve iletişim fakültesi de eklendi.

MELİH BULU'DAN HAYIRLI OLSUN MESAJI

Bu kararın ardından Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, "Cumhurbaşkanımızın imzasıyla kurulan iletişim ve hukuk fakültelerinin Boğaziçi'ne farklı perspektifler ve zenginlikler katacağına inanıyorum. Bundan sonraki sürecin işleyişini ilgili akademik kurullarımız ile ilerleteceğiz. Üniversitemiz ve ülkemiz için hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.