Boğaziçi Üniversitesi'nde hukuk fakültesi ve iletişim fakültesi kuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Boğaziçi Üniversitesi'nde hukuk fakültesi ve iletişim fakültesi kuruldu

08.02.2021 19:42 | Son Güncelleme: 08.02.2021 19:48
Boğaziçi Üniversitesi'nde hukuk fakültesi ve iletişim fakültesi kuruldu

Rektör atamasıyla ilgili çıkan tartışmaların odağındaki Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı kararıyla iki yeni fakülte kuruldu. Üniversite bünyesinde bulunan eğitim, fen-edebiyat, iktisadi ve idari bilimler ile mühendislik fakültelerine, hukuk ve iletişim fakültesi de eklendi.

Cumhurbaşkanı kararıyla 20 üniversitede 26 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Boğaziçi Üniversitesi'ne de iki yeni fakülte kuruldu.

İKİ FAKÜLTE, ÜNİVERSİTENİN BÜNYESİNE KATILDI

Türkiye'nin güzide üniversiteleri arasında yer alan Boğaziçi Üniversitesi'nde halihazırda eğitim, fen-edebiyat, iktisadi ve idari bilimler ile mühendislikfakülteleri bulunuyor. Yeni kararla birlikte üniversite bünyesine hukuk ve iletişim fakültesi de eklendi.

MELİH BULU'DAN HAYIRLI OLSUN MESAJI

Bu kararın ardından Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, "Cumhurbaşkanımızın imzasıyla kurulan iletişim ve hukuk fakültelerinin Boğaziçi'ne farklı perspektifler ve zenginlikler katacağına inanıyorum. Bundan sonraki sürecin işleyişini ilgili akademik kurullarımız ile ilerleteceğiz. Üniversitemiz ve ülkemiz için hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi'nde hukuk fakültesi ve iletişim fakültesi kuruldu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Mehmet Ali Çelebi Selahattin Demirtaş Temel Karamollaoğlu
Magazin Ali Sunal Barış Manço Hüner Coşkuner Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Aykut Kocaman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler İzmir Antalya Twitter Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Boğaziçi Üniversitesi'nde hukuk fakültesi ve iletişim fakültesi kuruldu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 19:56:12. #1.15#
title