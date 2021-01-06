Boğaziçi Üniversitesi kapısına kelepçe takılması ile ilgili inceleme başlatıldı

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs ana giriş kapısı önünde yapılan eylem sırasında demir sürgülü kapıya kelepçe takılması ile ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan ilk incelemede kelepçenin üniversite güvenlik görevlilerine ait olduğu ve Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru tarafından takıldığı öğrenildi.

Gelen son bilgilere göre Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs ana giriş kapısı önünde yapılan eylem sırasında demir sürgülü kapıya kelepçe takılması ile ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer tarafından yapılan ilk incelemede kelepçenin üniversite güvenlik görevlilerine ait olduğu ve Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru tarafından takıldığı öğrenildi.

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne getirilen Prof. Dr. Melih Bulu başta üniversite öğrencileri olmak üzere bazı kesimlerin tepkisini çekmişti. Başlatılan protesto gösterilerinde polis ile üniversite önünde toplanan kalabalık karşı karşıya gelirken, bir görevli memurun üniversite kapısına kelepçe takması tartışma yarattı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Resmi Gazete'de Prof. Dr. Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörlüğüne atanmıştı. Bu atama başta üniversite öğrencileri ve eğitmenleri olmak üzere bazı kesimler tarafından tepki ile karşılandı.

Tepkiler kısa sürede protesto gösterilerine dönerken, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs ana giriş kapısı önünde yapılan eylemlerde demir kapıya kelepçe takıldı. Bu durum ise tepki ile karşılandı.