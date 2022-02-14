Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreterliğine Dr. Hasan Fehmi Topal atandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreterliğine Dr. Hasan Fehmi Topal atandı

AA, Elif Küçük - Güncel
 - Güncelleme:
Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreterliğine Dr. Hasan Fehmi Topal atandı

Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreterlik görevine üniversitenin Çevre Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Hasan Fehmi Topal getirildi.

Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreterlik görevine üniversitenin Çevre Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Hasan Fehmi Topal getirildi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, geçen yılın haziran ayından beri genel sekreterlik görevine vekalet eden Doç. Dr. Nedim Malkoç'un görevlendirmesinin sona ermesinin ardından yerine Dr. Hasan Fehmi Topal'ı atadı.

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden 2012'de mezun olan Topal, yüksek lisansını Yıldız Teknik Üniversitesinde Mimarlık Tarihi alanında tamamladıktan sonra eğitimine İngiltere'de Birmingham Üniversitesinde devam etti.

Bu üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümünde Sürdürülebilir Çevre alanında doktorasını tamamlayan Topal, sürdürülebilir çevre ve akıllı şehirler alanlarında akademik çalışmalara imza attı. Evli ve 3 çocuk babası olan Topal, iyi derecede İngilizce ve Arapça biliyor.

AA / Elif Küçük - Güncel

Boğaziçi Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Hasan Fehmi, Naci İnci, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title