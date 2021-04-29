Boğaziçi Bulvarı 2'inci etap çalışmaları hızla devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Boğaziçi Bulvarı 2'inci etap çalışmaları hızla devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / FARUK POLAT - Haberler | Yerel

Boğaziçi Bulvarı 2'inci etap çalışmaları hızla devam ediyor Şahinbey Belediyesi, şehrin trafiğini rahatlatmak ve ulaşımı kolaylaştırmak adına Boğaziçi Bulvarı ikinci etap çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Boğaziçi Bulvarı 2'inci etap çalışmaları hızla devam ediyor

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi, şehrin trafiğini rahatlatmak ve ulaşımı kolaylaştırmak adına Boğaziçi Bulvarı ikinci etap çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşın ulaşımı kolaylaştırmak ve şehrin trafik yükünü hafifletmek amacıyla daha önce Hoşgör Meydanı'nı İnönü Caddesine bağlayan Boğaziçi Bulvarı 1'inci etap çalışmasını tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunmuştu. Başkan Mehmet Tahmazoğlu Boğaziçi Bulvarı ikinci etap çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

"Kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor"

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şehrin trafiğini rahatlatacak olan Boğaziçi Bulvarı ikinci etap çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Şehrimizin trafik problemlerini çözmek ve çarpık yapıları düzenlemek amacıyla kentsel dönüşüm çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam ediyor. Boğaziçi Bulvarı ikinci etap çalışmamız Ahmet Çelebi Bulvarı'ndan, Kılınçoğlu ve Aydınbaba mahallelerinden geçecek ve Özdemirbey Caddesi'ne birleşecek olan Boğaziçi Bulvarı'nın ikinci etap çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. İnşallah bu yolumuzu da hızlı bir şekilde tamamlayarak Gaziantep'imizin ve Şahinbeyimizin hizmetine sunmuş olacağız " diye konuştu.

Boğaziçi Bulvarı 2'inci etap çalışmaları hızla devam ediyor
Boğaziçi Bulvarı 2'inci etap çalışmaları hızla devam ediyor
Boğaziçi Bulvarı 2'inci etap çalışmaları hızla devam ediyor
Boğaziçi Bulvarı 2'inci etap çalışmaları hızla devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK POLAT

Duygu'nun ölümünde şüpheli sevgili hakim karşısında: Bana 'Sevdiği kızın katili' diyemezsiniz
Duygu'nun ölümünde şüpheli sevgili hakim karşısında: Bana 'Sevdiği kızın katili' diyemezsiniz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Adnan Menderes Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ali Tandoğan Yılmaz Vural Fırat Aydınus Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Boğaziçi Bulvarı 2'inci etap çalışmaları hızla devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 18:03:22. #1.14#

title