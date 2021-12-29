Boğaz trafiği, Kız Kulesi açıklarında arızalanan gemi nedeniyle askıya alındı - Haberler
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Boğaz trafiği, Kız Kulesi açıklarında arızalanan gemi nedeniyle askıya alındı

Boğaz trafiği, Kız Kulesi açıklarında arızalanan gemi nedeniyle askıya alındı
AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

İstanbul Boğazı trafiğinin, 70 metre boyundaki bir geminin Kız Kulesi açıklarında makine arızası yapması nedeniyle askıya alındığı bildirildi.

İstanbul Boğazı trafiğinin, 70 metre boyundaki bir geminin Kız Kulesi açıklarında makine arızası yapması nedeniyle askıya alındığı bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda seyir halindeyken Kız Kulesi açıklarında makine arızası yapan 70 metre boyundaki BARLAS isimli gemiye, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda KURTARMA-5 römorkörü ile KEGM-4 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle yönlendirildi ve Boğaz trafiği askıya alındı." ifadeleri kullanıldı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

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