Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı
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Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı

Arjantin'de sevgilisini boğarak öldüren şahıs, cansız bedeni önce çuvala koydu sonra çukura attı. O anlarda çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yakalanan zanlı, ev sahibinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

15.08.2020 12:26 | Son Güncelleme: 15.08.2020 13:26

Arjantin'de bir ev sahibi, evinin güvenlik kamerasında bir adamın sırtında taşıdığı içi dolu çuvalı evin yakınında bulunan çukura attığını görünce durumu polise bildirdi. Çukurda bulunan çuvalı inceleyen polis çuval içinde bazı kesimleri kesilmiş bir kadına ait ceset bulunca, kameraya takılan adamın kimliğinin bulunması için çalışma başlattı. Polisin kısa çalışması sonrası kimliğini tespit ettiği 28 yaşındaki Edgar Martínez isimli adam gözaltına alındı.

ÖNCE YAKMAYI PLANLADI

Arjantin'de meydana gelen korkunç olayda, kız arkadaşına ait cesedi çuvalın içerisine koyup çukura atarken yakalanan şahıs çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yakalandı. Polisin devreye girmesiyle katil bulunurken, çuvalın içinde bulunan cesedin 22 yaşındaki iki çocuk annesi karısı Acosta Mercado ait olduğu ortaya çıktı. Polis, Edgar'ın tartıştığı sevgilisini elleri ile boğarak öldürdüğünü, önce cansız bedeni yakmayı planladığını ama daha sonra gömmeye karar verdiğini söyledi.

KARŞI KOYMASIN DİYE PARMAKLARINI KIRMIŞ

İlk otopsi verileri, Acosta'nın kendisini boğmaya çalışan sevgilisine karşı koymaya çalıştığını ve sevgilisinin, öldürmeden önce genç kadının parmaklarını ve elini kırdığını ortaya koydu.

Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı
Haber Yorumları (3)
PSİKOLOG: dünyanın her yerinde kadınlara genel bir saldırı başladı, aslında nedeni çok basit, haydar dümen hocanın dediği gibi cinsel yetersizliğini perdelemek, o kişinin etrafa bu durumu yayacak olması . ayrılan kadının kendini mutlu edecek birini bulduğunda bu mahluğun kendini yetersiz hissetmesi, kısaca bilinki bir erkek şiddete başladıysa kesinlikle yetersizdir, bilmeden bunu herkese ilan ediyor gerzek farkında değil.
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AVRUPA USA HAYRANI: Filmdir bu. Dünyada böyle şeyler olmaz. Avrupa da hapishane bile yok. 10 000 euro maaş ve bedava ev veriyorlarmış bide. Gidiyorum
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BIZDE MISLI VAR: bize ne arjantinden bir arjantinli dünya haritasinda türkiyeyi bulamaz ayrica bizde nerdeyse her gün bir bazan iki kadin öldürülüyor magandalar kadinlari taciz ediyor dövüyor sokoklarda ceteler savasiyor coluk cocugun bile elinde pompali para icin kardes kardese kiyiyor hirsizlik kapkac artik haber bile olmuyor biz dünyada güvensiz ülke konumundayiz ab ülkelerinin turizm veya disisleri bakanligi internet sitelerinde türkiyeye gidecek vatandaslarini uyariyorlar biz önce kendimize bakalim.
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