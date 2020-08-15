Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı Arjantin'de sevgilisini boğarak öldüren şahıs, cansız bedeni önce çuvala koydu sonra çukura attı. O anlarda çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yakalanan zanlı, ev sahibinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

Arjantin'de bir ev sahibi, evinin güvenlik kamerasında bir adamın sırtında taşıdığı içi dolu çuvalı evin yakınında bulunan çukura attığını görünce durumu polise bildirdi. Çukurda bulunan çuvalı inceleyen polis çuval içinde bazı kesimleri kesilmiş bir kadına ait ceset bulunca, kameraya takılan adamın kimliğinin bulunması için çalışma başlattı. Polisin kısa çalışması sonrası kimliğini tespit ettiği 28 yaşındaki Edgar Martínez isimli adam gözaltına alındı.

ÖNCE YAKMAYI PLANLADI

Arjantin'de meydana gelen korkunç olayda, kız arkadaşına ait cesedi çuvalın içerisine koyup çukura atarken yakalanan şahıs çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yakalandı. Polisin devreye girmesiyle katil bulunurken, çuvalın içinde bulunan cesedin 22 yaşındaki iki çocuk annesi karısı Acosta Mercado ait olduğu ortaya çıktı. Polis, Edgar'ın tartıştığı sevgilisini elleri ile boğarak öldürdüğünü, önce cansız bedeni yakmayı planladığını ama daha sonra gömmeye karar verdiğini söyledi.

KARŞI KOYMASIN DİYE PARMAKLARINI KIRMIŞ

İlk otopsi verileri, Acosta'nın kendisini boğmaya çalışan sevgilisine karşı koymaya çalıştığını ve sevgilisinin, öldürmeden önce genç kadının parmaklarını ve elini kırdığını ortaya koydu.