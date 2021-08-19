BODYGUARD YUMRUĞU KOMAYA SOKTU
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BODYGUARD YUMRUĞU KOMAYA SOKTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYOĞLU'nda gece kulübü güvenlik görevlisi, tartıştığı kişiye yumruk atarak ağır yaraladıGüvenlik kamerasına yansıyan olay, geçtiğimiz Perşembe günü sabah saatlerinde meydana geldi.

BEYOĞLU'nda gece kulübü güvenlik görevlisi, tartıştığı kişiye yumruk atarak ağır yaraladı

Güvenlik kamerasına yansıyan olay, geçtiğimiz Perşembe günü sabah saatlerinde meydana geldi. Murat K. Taksim'de bir gece kulübünün güvenlik görevlisi Fırat İ. tartıştı. Çalışanlar tarafından dışarıya çıkartılan müşteri, güvenlik görevlisi ile tartışmaya dışarıda da devam etti. Fırat İ. sokakta Murat K.'ya yumruk atmaya başladı. Yumruk darbelerini alan kişi yere düşerek kafası çarptı. Kafatası kemiği kırılan Murat K. ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Murat K.'nın komada olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan gece kulübü güvenlik görevlisi ise çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BODYGUARD YUMRUĞU KOMAYA SOKTU
BODYGUARD YUMRUĞU KOMAYA SOKTU
BODYGUARD YUMRUĞU KOMAYA SOKTU
BODYGUARD YUMRUĞU KOMAYA SOKTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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