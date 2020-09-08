Bodrum'da feci kaza sonucu 3 yaralı
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Bodrum'da feci kaza sonucu 3 yaralı

Bodrum -Turgutreis Karayolu Dereköy Kavşağı'nda meydana gelen kazada 2 otomobilin çarpışması sonucu, 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası ise ortalık savaş alanına döndü.

Bodrum'da feci kaza sonucu 3 yaralı
08.09.2020 16:03 | Son Güncelleme: 08.09.2020 16:09

Bodrum'da 2 otomobilin karıştığı kazada, 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası ise ortalık savaş alanına döndü.

Kaza, gece saatlerinde Bodrum -Turgutreis Karayolu Dereköy Kavşağı'nda meydana geldi. Arif Kaan A. 'nın kullandığıotomobil, Dereköy Kavşağı'nda Mebruke Müge A.'nın yönetimindekiotomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Mebruke Müge A. 'nın kullandığı otomobil, takla atarak ters dönerken diğer otomobil refüj üzerine çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile polis ekibi bahse konu yere sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 2 otomobilde ise büyük çapta maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:İHA

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