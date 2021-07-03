Bodrum Kaleiçi Etkinliklerinin üçüncüsü başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bodrum Kaleiçi Etkinliklerinin üçüncüsü başladı

Bodrum Kaleiçi Etkinliklerinin üçüncüsü başladı
Anadolu Ajansı / Osman Uras - Haberler | Kültür Sanat

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3. Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri düzenlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3. Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde organize edilen etkinliğin açılış konseri "Napoliten Şarkılar-Türk Tenorları", İstanbul Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce gerçekleştirildi.

İtalyan ezgilerinin seslendirildiği konserde, piyanoda Hüseyin Kaya eşliğinde, tenor solistler Besnik Ademoğlu, Ali Murat Erengül, Can Reha Gün, Yoel Keşap, Serkan Taylan ve Ayhan Uştuk sahne aldı. Sanatçıların sahne performansı beğeniyle izlendi. İzleyenler, konser sonunda sanatçıları uzun süre alkışladı.

Konserde sahne kurgusunu da yapan Hüseyin Kaya, gazetecilere, izleyenlerin kendilerini coşkulu ve sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Bodrum'da bulunmaktan keyif aldıklarını belirten Kaya, konsere gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade etti.

Konser, bale ve tiyatro oyunlarıyla 21 Ağustos'a kadar devam etmesi planlanan 3. Bodrum Kaleiçi Etkinliklerinde 9 Temmuz'da "Tango Tango" konseri gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Uras

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Ajda Pekkan Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Diego Costa Burak Elmas Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bodrum Kaleiçi Etkinliklerinin üçüncüsü başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 00:13:39. #1.14#

title