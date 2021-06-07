Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı
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Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı

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'Alev Alev' dizisinin finalinden sonra Dilan Çiçek Deniz, tatil sezonunu bir arkadaşıyla Bodrum'da açtı. Birbirlerinin fotoğrafını çeken ikili, daha sonra denize girdi. Güzel oyuncu, siyah bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti.

Show TV'de bu sezon başlayan ve bu hafta ekrana veda eden Alev Alev dizisindeki oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Dilan Çiçek Deniz, dizinin final yapmasının ardından kendisini Bodrum'a attı.

FOTOĞRAF ÇEKMEKTEN KENDİNİ ALAMADI

Milliyet'in haberine göre; başrolünü oynadığı dizisi final yapan Dilan Çiçek Deniz, soluğu Bodrum'da aldı. Kahvaltı sonrası şezlonga geçen Deniz, arkadaşının fotoğraflarını çekti. Daha sonra kendisi kamera karşısına geçen oyuncu, renkli pozlar verdi.

FİT VÜCUDUYLA DİKKAT ÇEKTİ

Bir ara denize girerek serinleyen Deniz, daha sonra şezlonga geçerek, gün boyu güneşlendi. Siyah bikini giyen oyuncu, fit vücuduyla dikkat çekti.

İşte Dilan Çiçek Deniz'in Bodrum tatilinde objektiflere yansıyan görüntüleri;

Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı
Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı
Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı
Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı
Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı
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