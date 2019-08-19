Bodrum'da yangın kontrol altında, Milas'ta çalışmalar devam ediyor

19.08.2019 09:52

Muğla'nın Milas ilçesi Akgeyik Barajı bölgesinde dün çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar devam ederken, Bodrum Mumcular'daki yangın ise sabaha karşı kontrol altına alındı.

Milas ilçesine bağlı Akgedik Barajı Cehennem Deresi mevkisindeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle tarım arazilerine de sıçrayan yangın ile Bodrum Mumcular'da Gökpınar ve Bayır mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda çıkan yangınlarda çalışmalar devam ediyor. Zorlu arazi koşulları ve şiddetli rüzgar nedeniyle ekiplerin yangına güçlükle müdahale ettiği bölgede, gece boyu karadan yapılan yoğun müdahalenin ardından günün ağarmasıyla birlikte havadan da yeniden çalışmalar başladı. Bodrum Mumcular'daki yangın sabah saatlerinde kontrol altına alınırken, Milas Akgedik Barajı Cehennem Deresi bölgesinin batı kısmında ise yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla'daki çalışmaları yerinde takip eden Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, Bodrum Mumcular yangınının 70, Milas Akgeyik Barajı Cehennem Deresi yangınının ise 30 hektar alanda etkili olduğunu kaydetti. - MUĞLA

Kaynak: İHA