BODRUM, MUĞLA (İHA) - Bodrum'da yanan ev kullanılamaz hale geldi

MUĞLA - Bodrum'da tek odalı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, büyük çapta hasar gören ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kumbahçe Mahallesi Akçabük Sokak üzerindeki bir evde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. isimli şahsın yaşadığı evde iddiaya göre elektrik sobasından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Kendi çabaları ile yangına müdahale eden ancak söndüremeyen ev sahibi evden dışarı çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında büyük hasar gören tek ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.