Bodrum'da trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Göltürkbükü - Torba yolunda meydana gelen trafik kazasından 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Gece saatlerinde meydana gelen kazada 48 AFT 628 plakalı fort marka araçın sürücüsü Murat Mustafa B. yaralanırken Mercedes marka otomobili kullanan 35 yaşındaki Efe Beyazıt hayatını kaybetti. Murat Mustafa B. kullandığı otomobil şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan otomobilin içerisinde bulunan Mehmet Yalçınkaya ve Can Polat Yalçınkaya ve diğer otomobil sürücüsü Efe Beyazıt yaralandı. Çevreden geçen otomobillerin yardımıyla araçtan çıkarılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kaza mahallinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Efe Beyazıt yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA

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