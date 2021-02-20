Bodrum'da sahte rapor ve reçeteyle sentetik uyuşturucu hap satışına 5 gözaltı
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Bodrum'da sahte rapor ve reçeteyle sentetik uyuşturucu hap satışına 5 gözaltı

20.02.2021 19:35 | Son Güncelleme: 20.02.2021 19:39
Bodrum'da sahte rapor ve reçeteyle sentetik uyuşturucu hap satışına 5 gözaltı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sahte rapor ve reçetelerle eczanelerden sentetik ecza hapı olarak bilinen uyuşturucu madde alıp, sattıkları belirlenen 5 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sahte rapor ve reçetelerle eczanelerden sentetik ecza hapı olarak bilinen uyuşturucu madde alıp, sattıkları belirlenen 5 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 1850 adet uyuşturucu hap ile çok sayıda sahte reçete ve rapor ele geçirildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 5 şüphelinin sahte rapor ve reçetelerle eczanelerden aldıkları sentetik ecza hapı olarak bilinen uyuşturucu maddeleri sattıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada, 1850 adet uyuşturucu hap ve çok sayıda sahte reçete ve rapor ele geçirildi. Gözaltına alınan A.T., H.K., N.B., Z.K. ve M.Y. hakkında, 'Uyuşturucu Ticareti Yapma', kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratacak şekilde 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından işlem yapıldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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