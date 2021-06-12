Bodrum'da sahillerde yoğunluk

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kısıtlama öncesi sahillerde yoğunluk yaşandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kısıtlama öncesi sahillerde yoğunluk yaşandı.

Pazar günü uygulanacak kısıtlama öncesi Bodrum'un dünyaca ünlü sahillerinde yoğunluk göze çarptı. Dünyaca ünlü Kumbahçe ve Gümbet sahillerini dolduran vatandaşlar, çocuklarıyla deniz ve güneşin keyfini çıkardı. Deniz suyu sıcaklığının 22 derece, hava sıcaklığının ise 30 dereceye yaklaştığı Bodrum'daki vatandaşlar, güzel havanın tadını sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş