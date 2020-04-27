Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu
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Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sahillerde gezmek ve güneşlenmek yasak olmasına rağmen Bodrum'da bikinisiyle sahilde güneşlenen kadına polis ekiplerince tutanak tutuldu.

Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu
27.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:50

Koronavirüs önlemleri kapsamında sahillerde güneşlenmek ve gezmek yasaklanmıştı. Yasağa rağmen Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir sahilde bikinisiyle güneşlenen kadına polis ekiplerince tutanak tutuldu.

POLİSLERİ GÖRÜNCE NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sahillerde gezmek, denize girmek ve sahilde güneşlenmek yasak olmasına rağmen Bodrum'da bir kadın sahilde güneşlenirken polis ekipleriyle yakalandı. Bikinisini giymiş, şezlongda uzanan kadın bir anda karşısında polis ekiplerini görünce ne yapacağını şaşırdı.

Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu

TUTANAK TUTULDU

Akçabük koyunda güneşlenen kadına idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak hazırlandı. Hazırlanan tutanaklar Bodrum Kaymakamlığına gönderildi.

Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu

Kaynak: İHA

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