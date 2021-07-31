Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangının sıçradığı otel boşaltılıyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yerleşim yerine 150 metre uzaklıkta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bölgedeki otellerden birine sıçradı. Alevlerin tehdit ettiği otel görevliler tarafından tahliye ediliyor.
Yangın öğle saatlerinde Kumbahçe Mahallesi'nin yukarı kısmında evlere yakın bir bölgede başladı. Kısa sürede büyüyen yangın çevreye yayılmaya başladı. Yerleşim yerlerinde 150 metre uzaklıkta başlayan yangın, bölgedeki otellerden birine sıçradı. Otelde kalan vatandaşlar tekne ve sahil güvenlik botlarıyla denizden tahliye edilmeye başlandı.
ANONS YAPILIYOR
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyük bir alana yayılan yangın nedeniyle yetkililer ses sistemleri vasıtasıyla mahalledeki otel ve evlerin boşaltılması yönünde sık sık uyarı anonsları yapıyor.