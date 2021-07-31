Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangının sıçradığı otel boşaltılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangının sıçradığı otel boşaltılıyor

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yerleşim yerine 150 metre uzaklıkta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bölgedeki otellerden birine sıçradı. Alevlerin tehdit ettiği otel görevliler tarafından tahliye ediliyor.

Yangın öğle saatlerinde Kumbahçe Mahallesi'nin yukarı kısmında evlere yakın bir bölgede başladı. Kısa sürede büyüyen yangın çevreye yayılmaya başladı. Yerleşim yerlerinde 150 metre uzaklıkta başlayan yangın, bölgedeki otellerden birine sıçradı. Otelde kalan vatandaşlar tekne ve sahil güvenlik botlarıyla denizden tahliye edilmeye başlandı.

ANONS YAPILIYOR

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyük bir alana yayılan yangın nedeniyle yetkililer ses sistemleri vasıtasıyla mahalledeki otel ve evlerin boşaltılması yönünde sık sık uyarı anonsları yapıyor.

Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangının sıçradığı otel boşaltılıyor
Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangının sıçradığı otel boşaltılıyor
Son dakika haberleri! Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberleri! Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Son Dakika! Milas ve Bodrum ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı
Son Dakika! Milas ve Bodrum ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İlham Aliyev Haydar Aliyev Fahrettin Altun Ömer Halisdemir
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Sevda Erginci Oğulcan Engin
Spor Muslera Can Bartu Mesut Özil Burak Elmas Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangının sıçradığı otel boşaltılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 16:11:08. #1.14#

title