Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangının sıçradığı otel boşaltılıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yerleşim yerine 150 metre uzaklıkta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bölgedeki otellerden birine sıçradı. Alevlerin tehdit ettiği otel görevliler tarafından tahliye ediliyor.