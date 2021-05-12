Bodrum'da orman yangını
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Bodrum'da orman yangını

Bodrum'da orman yangını
Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Bodrum ilçesine bağlı Kızılağaç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Bölgede devriye görevinde bulunan zabıta ekipleri, ormanlık alandan duman yükseldiğini fark edip, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Bodrum'da orman yangını
Bodrum'da orman yangını
Bodrum'da orman yangını
Bodrum'da orman yangını
Bodrum'da orman yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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