Bodrum'da motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Bodrum'da motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bodrum'da motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

Osman T'nin kullandığı 48 FS 671 plakalı motosiklet, Milas-Bodrum kara yolu Kaynar mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Çiftçi'ye çarptı.

Kazada Çiftçi yaşamını yitirdi, sürücü ise yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan Osman T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çiftçi'nin cenazesi devlet hastanesi morguna götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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