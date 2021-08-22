Bodrum'da minibüsle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Bodrum'da minibüsle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Bodrum'da minibüsle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, minibüsle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, minibüsle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 48 PR 040 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Severcan Caddesi'nde karşı yönden gelen Halis Ç. idaresindeki 48 BB 7420 plakalı şehir içi minibüsüyle çarpıştı.

Kazada çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunanlardan biri minibüsün altına girdi, diğeri ise yola savruldu.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralılardan birini Bodrum Devlet Hastanesine kaldırdı. Minibüsün altında sıkışan kişinin ise yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazanın ardından fenalaşan minibüs sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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Bodrum'da minibüsle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
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