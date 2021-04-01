Bodrum'da marangozhanede yangın paniği
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Bodrum'da marangozhanede yangın paniği

Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ - Haberler | Güncel
Bodrum'da marangozhanede yangın paniği

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, marangozhanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, marangozhanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Gümüşlük Mahallesi 1155 Sokak bulunan bir marangozhanede çıktı. İddiaya göre, marangozhanede kompresörden kaynaklı çıkan yangında alevler kısa sürede  iş yerinin büyük bölümünü sardı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yoğun uğraşlar sonucu yangını çevredeki ev ve iş yerlerine sıçramadan kontrol altına aldı. Ekiplerce soğutma çalışması yapılarak söndürülen yangında, marangozhanede büyük çapta hasar meydana geldi.


Bodrum'da marangozhanede yangın paniği
Bodrum'da marangozhanede yangın paniği
Bodrum'da marangozhanede yangın paniği
Bodrum'da marangozhanede yangın paniği
Bodrum'da marangozhanede yangın paniği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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