Bodrum'da iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü
19.01.2021 21:31 | Son Güncelleme: 19.01.2021 21:34
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir iş yerinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir iş yerinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gökçebel Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde, bir elektrik işletmesine ait depodan dumanların çıktığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Hasar oluşan depodaki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı