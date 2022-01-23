Bodrum'da hortum, ağaçların dallarını kırdı - Haberler
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Bodrum'da hortum, ağaçların dallarını kırdı

Bodrum'da hortum, ağaçların dallarını kırdı
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde oluşan hortum nedeniyle bir evin paneli uçtu, 10'dan fazla zeytin ağacı da zarar gördü.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde oluşan hortum nedeniyle bir evin paneli uçtu, 10'dan fazla zeytin ağacı da zarar gördü.

İlçede gece saatlerinde kısa süreli hortum oluştu. Hortum, özellikle Kızılağaç Mahallesi'ne bağlı Danacılar Sokak'ta etkili oldu. Hortum nedeniyle bir evin çatısındaki panel uçtu, binaya giden elektrik teli koptu. Bazı bahçelerde de 10'dan fazla zeytin ağacının dalları kopup, yollara savruldu. Çevredekiler dalları yoldan kaldırırken, trafik de kesintiye uğradı. Elektrik tellerinin kopması sonucu yaşanan enerji kesintisi ise ekiplerin çalışması ile sona erdi.


- Bodrummuğla
Bodrum'da hortum, ağaçların dallarını kırdı

Bodrum'da hortum, ağaçların dallarını kırdı

Bodrum'da hortum, ağaçların dallarını kırdı

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri

Kızılağaç, Bodrum, Hortum, Güncel, Haber

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