Bodrum'da hortum, ağaçların dallarını kırdı

İlçede gece saatlerinde kısa süreli hortum oluştu. Hortum, özellikle Kızılağaç Mahallesi'ne bağlı Danacılar Sokak'ta etkili oldu. Hortum nedeniyle bir evin çatısındaki panel uçtu, binaya giden elektrik teli koptu. Bazı bahçelerde de 10'dan fazla zeytin ağacının dalları kopup, yollara savruldu. Çevredekiler dalları yoldan kaldırırken, trafik de kesintiye uğradı. Elektrik tellerinin kopması sonucu yaşanan enerji kesintisi ise ekiplerin çalışması ile sona erdi.