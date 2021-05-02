Bodrum'da duyulan yüksek sesle ilgili açıklama: Yunan Adaları'ndan geliyor
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Bodrum'da duyulan yüksek sesle ilgili açıklama: Yunan Adaları'ndan geliyor

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde duyulan yüksek ses vatandaşları tedirgin etti. Bodrum belediyesi sosyal medya hesabından sesin Yunan Adaları'nda yapılan Paskalya kutlamalarından geldiğini duyurdu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir süredir duyulan ve vatandaşları tedirgin eden yüksek sesin kaynağı netleşti.

Bodrum Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir süredir Bodrum'da duyduğumuz ses, komşu adalarda yüksek sesli ses çıkartma kapsülleriyle gerçekleştirilen geleneksel Paskalya Kutlamaları'ndan gelmektedir. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.

Bodrum'da duyulan yüksek sesle ilgili açıklama: Yunan Adaları'ndan geliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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