Bodrum'da doğaya hafriyat dökülmesi son anda önlendi MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, doğaya dökülen hafriyat atıkları belediye ekiplerinin müdahalesi sonucu toplatıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, doğaya dökülen hafriyat atıkları belediye ekiplerinin müdahalesi sonucu toplatıldı. Hafriyatı döken 2 kişiye, cezai işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.

Gümüşlük Mahallesi Koyunbaba mevkisinde boş araziye hafriyat döküldüğünü fark edenler, durumu cep telefonları ile görüntüleyip, Bodrum Belediyesi'ne bildirdi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla olay yerine giden zabıta ekipleri, hafriyat dökümüne son anda müdahale etti. Kaçak hafriyat dökümü yapan 2 kişi hakkında, cezai işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu. Boşalttıkları 30 çuval dolusu hafriyatı getirdikleri minibüse tekrar yükleyen 2 kişi, bölgeden ayrıldı.

'VERDİKLERİ ZARARI TELEFİ ETTİRİYORUZ'

?Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medya hesabından konuya duyarlılık göstererek, hafriyat döken kişilerin görüntülerini kendilerine iletenlere teşekkür etti. Aras, "Doğa düşmanlarını cezayla ve vicdanlarıyla baş başa bırakmakla yetinmiyor, verdikleri zararı da telafi ettiriyoruz. Bu vahşiliği tespit eden duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA