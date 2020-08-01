Bodrum'da DJ'lik yapan Pascal Nouma'dan 'çay' tavsiyesi BEŞİKTAŞ'ın eski futbolcusu Pascal Nouma, Bodrum'da DJ'lik yaptı.

BEŞİKTAŞ'ın eski futbolcusu Pascal Nouma, Bodrum'da DJ'lik yaptı. Nouma, kendisini dinleyenlere, "Çok alkol içmeyin hatta alkolü tamamen bırakın çay için" dedi.

Futbolculuğu bıraktıktan sonra DJ'liğe merak saran Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma, Bodrum Tilkici Koyu'ndaki bir beach'te sahne aldı. Performansına yabancı şarkılarla başlayan Nouma, kendisini dinlemeye gelen sevenleriyle sohbet ederek şakalar yaptı. Sahneden hayranlarına seslenen Pascal Nouma, "Çok alkol içmeyin hatta alkolü tamamen bırakın çay için" diyerek hayranlarına tavsiyede bulundu. 40 dereceyi bulan sıcağa fazla dayanamayan Pascal Nouma, üstünü çıkartırak performansına devam etti. Nouma, dinleyicilere hareketli saatler yaşattı.

Kaynak: DHA