Bodrum'da denizde fenalaşan eski belediye başkanı Mehmet Doğan Taşdelen, öldü 1989 ila 1999 yılları arasında Çankaya'da belediye başkanlığı görevini ifa eden Mehmet Doğan Taşdelen 71 yaşında hayatını kaybetti. Taşdelen, denizde bulunduğu esnada fenalaşınca hastaneye kaldırıldı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denizde fenalaşan eski Çankaya Belediye Başkanı Mehmet Doğan Taşdelen (71), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Geriş Mahallesi Semerkant Sitesi sahilinde sabah saatlerinde güneşlenip denize giren Taşdelen, fenalaşması üzerine sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Mehmet Doğan Taşdelen (Soldan ikinci sırada)

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Taşdelen, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in de babası olan Taşdelen'in şeker, yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlıkları bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA