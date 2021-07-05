Bodrum'da denizde de gazete keyfi

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Bodrum'da denizde de gazete keyfi

Bodrum'da denizde de gazete keyfi
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş - Haberler | Güncel

DEMİRÖREN Medya grubuna bağlı Hürriyet, Milliyet, Posta ve Fanatik gazeteleri, günlük gazete okuma keyfini mekandan bağımsız olarak denizde de sunmaya başladı.

DEMİRÖREN Medya grubuna bağlı Hürriyet, Milliyet, Posta ve Fanatik gazeteleri, günlük gazete okuma keyfini mekandan bağımsız olarak denizde de sunmaya başladı. Gazeteler, Bodrum bölgesinde özel olarak yaz boyu tekne tatili yapan okurlarla buluşuyor.

Yaşamın yoğun temposu içinde farklı içerikleriyle okuyucularına nefes alma alanları oluşturan Hürriyet, Milliyet, Posta ve Fanatik gazeteleri Bodrum'da özel bir servisle okurlarına ulaştırılıyor. El değmeden paketlenen gazeteler, tekne sahiplerine veriliyor. Doğru ve güvenilir haberlerini, zengin yazar kadrosuyla Hürriyet, Milliyet, Posta ve Fanatik gazetelerini Bodrum'da sipariş hattı aracılığı ile okurlarıyla buluşturan Demirören Medya, denizde okuyucularını gelişmelerden haberdar ediyor.

Proje hakkında bilgi veren Demirören Medya Ege ve Akdeniz Bölge Müdürü Alpay Kazancı, "Proje nasıl başladı ? Normalleşme adımlarının atılmasıyla gazete keyfini teknelerinde yaşamak isteyen okurlarımızdan gelen talep doğrultusunda biz de bu eksikliğin farkına vararak ihtiyacı karşıladık. Gündemi takip etmek isteyen, gelişmeleri merak eden, yani hayata dair her konu ile ilgili bilgi edinmek isteyen herkese Hürriyet, Milliyet, Posta ve Fanatik gazetelerimizle bu hizmetleri sunuyoruz" dedi.Bodrum'un yarımadadan oluştuğuna dikkati çeken Kazancı, "Adanın kuzey yakası Torba Limanı'ndan doğu yakasındaki Çökertme'ye kadar tüm sahil ve koylarda 6 farkı tekne ve rotalarla Cennet Koy, Türkbükü, Yalıkavak, Tavşanburnu, Karaada, Çelebi Koyu, Akvaryum Koyu'ndan Aspat'a kadar yani Bodrum'un sahil ve koylarının tamamında bu hizmeti veriyoruz" diye konuştu.'MAVİ YAŞAMDA GAZETENİZ YANINIZDA'Uygulamanın yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Kazancı, şöyle devam etti: "Gerçekten çok olumlu tepkiler alıyoruz. Okurumuzun her an yanında olmak bizim için en kıymet verdiğimiz bir değerdir. Okurlarımızın deniz üzerinde olmaları bizim için engel değildir. Deniz keyfinin yanında gazete okuma keyfini eklemek istedik. Yoğun da ilgi görüyoruz. Günlük rotalarımızda bizi yakalayamayan okurlarımız için özel çağrı destek hattı oluşturduk. (0 850)  224 02 22 nolu destek hattımızdan bulundukları koyu ve teknelerinin adını bildirdiklerinde biz onlara ulaşıyoruz, 'Mavi yaşamda gazeteniz yanınızda' diyoruz."

Bodrum'da denizde de gazete keyfi
Bodrum'da denizde de gazete keyfi
Bodrum'da denizde de gazete keyfi
Bodrum'da denizde de gazete keyfi
Bodrum'da denizde de gazete keyfi
Bodrum'da denizde de gazete keyfi
Bodrum'da denizde de gazete keyfi
Bodrum'da denizde de gazete keyfi
Bodrum'da denizde de gazete keyfi
Bodrum'da denizde de gazete keyfi
Bodrum'da denizde de gazete keyfi
Bodrum'da denizde de gazete keyfi
Bodrum'da denizde de gazete keyfi
Bodrum'da denizde de gazete keyfi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş

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