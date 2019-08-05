Bodrum'da 4 saatte 2 ton çöp toplandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen temizlik etkinliğine katılan denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler ile belediye personeli, 4 saatte 2 ton 180 kilo atık topladı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bodrum Belediyesi arasında imzalanan hükümlüler için özel protokolü kapsamında Ortakent'teki Ali Kelle Ormanı ve Kabakum Mevkisi'nde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte daha önce Adaboğazı ve Değirmenler bölgelerini temizleyen hükümlüler, bu kez Ortakent'te çalıştı. Yapılan temizlik çalışmasında 4 saatte 2 ton 180 kilo atık toplandı. Toplanan atık malzemenin çoğu gelişigüzel atılan cam, plastik ve teneke içecek kutularından oluştu. Ekip, temizlik işlemini tamamladıktan sonra bölgeye üzerinde farkındalık mesajlarının yer aldığı tabelalar yerleştirdi. Temizlik çalışmasına katılan Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, çevre kirliliğine neden olan atık malzemeleri yerinde inceledi. Yaz sezonunda artan nüfusla birlikte doğadaki atık malzemelerin miktarının da arttığını hatırlatan Başkan Aras, Bodrum Belediyesi'nin temizlik faaliyetlerini yoğun ve etkili bir şekilde sürdürmenin yanı sıra vatandaşların bu konudaki farkındalığını artıran çalışmalara da önem verdiklerini söyledi.

Kaynak: DHA