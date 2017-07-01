Bodrum Çöplüğü Patladı: Yoğun Duman İlçeye Giriş Çıkışları Engelledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan katı atık depolama alanında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlama sonrası başlayan yangından çıkan dumanlar tüm Bodrum'u sardı.

DUMANLAR İLÇE MERKEZİNE GİRİŞ ÇIKIŞLARI ETKİLEDİ

Yoğun duman ilçe merkezine giriş çıkışları engelledi. Yangına itfaiye ve orman ekipleri tarafından müdahale ediliyor.