Bodrum açıklarında Türk kara sularına itilen 11 göçmen kurtarıldı
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Bodrum açıklarında Türk kara sularına itilen 11 göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında Türk kara sularına itilen 11 göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 11 göçmen kıyıya çıkarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 11 göçmen kıyıya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarındaki lastik bot içerisinde bir grup yabancı uyruklunun bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 11 kişi kurtarıldı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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