Bodrum'a 1 haftada 140 bin araç girişi
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Bodrum'a 1 haftada 140 bin araç girişi

Bodrum'a 1 haftada 140 bin araç girişi
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın gözde turizm ilçesi Bodrum, 9 günlük bayram tatilini geçirmek isteyen tatilcilerin akınına uğradı.

MUĞLA'nın gözde turizm ilçesi Bodrum, 9 günlük bayram tatilini geçirmek isteyen tatilcilerin akınına uğradı. Son 1 haftada 140 bin aracın girdiği ilçede, trafik yoğunluğu devam ediyor.

Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyenler, kente akın etti. 400 bin olan nüfusun 1 milyona ulaştığı ilçede yoğunluk yaşanıyor. Son 1 haftada 140 bin aracın girdiği ilçede, Torba ile Ortakent kavşağı arasında uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri, ulaşımın sorunsuz sağlanması için çalışma yaparken, araçlar ve araçlarda bulunanlar da kontrol ediliyor.


Bodrum'a 1 haftada 140 bin araç girişi
Bodrum'a 1 haftada 140 bin araç girişi
Bodrum'a 1 haftada 140 bin araç girişi
Bodrum'a 1 haftada 140 bin araç girişi
Bodrum'a 1 haftada 140 bin araç girişi
Bodrum'a 1 haftada 140 bin araç girişi
Bodrum'a 1 haftada 140 bin araç girişi
Bodrum'a 1 haftada 140 bin araç girişi
Bodrum'a 1 haftada 140 bin araç girişi
Bodrum'a 1 haftada 140 bin araç girişi
Bodrum'a 1 haftada 140 bin araç girişi
Bodrum'a 1 haftada 140 bin araç girişi
Bodrum'a 1 haftada 140 bin araç girişi
Bodrum'a 1 haftada 140 bin araç girişi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş

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